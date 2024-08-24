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        Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 23:50 Güncelleme: 24.08.2024 - 23:59
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        Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte akşam saatlerinde sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

        Kısa sürede etkisini artıran sağanak yüzünden araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

        Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ve itfaiye ekipleri, alt geçitlerde ve yollarda su tahliyesi için çalışma yaptı.

        - 10 dakikada metrekareye 8 kilogram yağış düştü

        Öte yandan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde yaşanan sağanak nedeniyle 15 araç ve 40 personelle yağışın etkisini en aza indirmek için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

        Ayrıca metrekareye 10 dakikada 8 kilogram yağış düştüğü ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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