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        Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 23:09 Güncelleme: 25.08.2024 - 23:17
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        Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Hasankendi Mahallesi'nde yol kenarında oturan 20 yaşındaki Yunus E'ye ticari taksiden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus E. sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri ticari taksiyle gerçekleştirilen saldırıyla ilgili taksi şoförü ile 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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