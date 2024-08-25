Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Jandarma ekipleri ticari taksiyle gerçekleştirilen saldırıyla ilgili taksi şoförü ile 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus E. sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hasankendi Mahallesi'nde yol kenarında oturan 20 yaşındaki Yunus E'ye ticari taksiden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.