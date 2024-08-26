Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta ahırın çökmesi sonucu bodruma düşen ineği itfaiye kurtardı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, çöken ahırın bodrum bölümüne düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 14:04 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta ahırın çökmesi sonucu bodruma düşen ineği itfaiye kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, çöken ahırın bodrum bölümüne düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Sarıçukur Mahallesi'nde bir inek, ahıra girdiği sırada zeminin çökmesi sonucu bodruma düşerek mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Zeminden yaklaşık 1,5 metre aşağıda mahsur kalan ineği iş makinelerinin yardımıyla kurtaran ekipler, su içirdikleri hayvanı sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        Sahte ürünlerle yapılan botoksta yüz felci riski
        Sahte ürünlerle yapılan botoksta yüz felci riski
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta parkta erkek cesedi bulundu
        Kahramanmaraş'ta parkta erkek cesedi bulundu
        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Ezgi Apartmanı'nın bilirkişi heyeti hakkında suç duyurusu
        Ezgi Apartmanı'nın bilirkişi heyeti hakkında suç duyurusu
        Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Olimpiyat ikincisi Yusuf Dikeç, memleketi Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bul...
        Olimpiyat ikincisi Yusuf Dikeç, memleketi Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bul...
        6 Şubat'ın ikinci merkez üssü Elbistan'da 2 bin 4 konut teslim edildi
        6 Şubat'ın ikinci merkez üssü Elbistan'da 2 bin 4 konut teslim edildi