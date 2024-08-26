Kahramanmaraş'ta ahırın çökmesi sonucu bodruma düşen ineği itfaiye kurtardı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, çöken ahırın bodrum bölümüne düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, çöken ahırın bodrum bölümüne düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sarıçukur Mahallesi'nde bir inek, ahıra girdiği sırada zeminin çökmesi sonucu bodruma düşerek mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Zeminden yaklaşık 1,5 metre aşağıda mahsur kalan ineği iş makinelerinin yardımıyla kurtaran ekipler, su içirdikleri hayvanı sahibine teslim etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.