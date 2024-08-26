Kahramanmaraş'ta parkta erkek cesedi bulundu
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki parkta erkek cesedi bulundu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki parkta erkek cesedi bulundu.
Kılavuzlu Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi'nde parkta, bir kişinin bankta hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yerde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
İncelemelerde cansız bedenin, emekli polis memuru Bilal Gökçeli'ye (54) ait olduğu tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Gökçeli'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.