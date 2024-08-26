Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 17:02 Güncelleme: 26.08.2024 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mehmet Doğan (60) idaresindeki 80 KJ 556 plakalı traktör Kabaağaç Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada traktörün altında kalan Doğan, itfaiye ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Doğan'ın cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Dede hatırasını korumaya aldı!
        Dede hatırasını korumaya aldı!
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta parkta erkek cesedi bulundu
        Kahramanmaraş'ta parkta erkek cesedi bulundu
        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Kahramanmaraş'ta ahırın çökmesi sonucu bodruma düşen ineği itfaiye kurtardı
        Kahramanmaraş'ta ahırın çökmesi sonucu bodruma düşen ineği itfaiye kurtardı
        Ezgi Apartmanı'nın bilirkişi heyeti hakkında suç duyurusu
        Ezgi Apartmanı'nın bilirkişi heyeti hakkında suç duyurusu
        Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Olimpiyat ikincisi Yusuf Dikeç, memleketi Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bul...
        Olimpiyat ikincisi Yusuf Dikeç, memleketi Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bul...