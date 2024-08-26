Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Doğan (60) idaresindeki 80 KJ 556 plakalı traktör Kabaağaç Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada traktörün altında kalan Doğan, itfaiye ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Doğan'ın cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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