Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
İlçenin Şallıuşağı kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile 8 arazöz, 2 iş makinesi, 2 itfaiye aracı sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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