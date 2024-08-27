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        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 22:57 Güncelleme: 27.08.2024 - 23:04
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        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü
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        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        İlçenin Şallıuşağı kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile 8 arazöz, 2 iş makinesi, 2 itfaiye aracı sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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