Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında tarihi kemer ve tünel bulundu

Ekinözü Kaymakamlığı ve Elbistan Müze Müdürlüğünce yapının incelenmesi ve hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Temel kazı çalışmasının devam ettiği bölgede, tarihi kesme taşlara rastlandı. İhbar üzerine bölgede inceleme ve kazı yapan uzman ekip, tarihi olduğu değerlendirilen kemer kalıntısı ve tünel girişine ulaştı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki ikinci depremde yıkılan Maarif Cami'nin yeniden inşası için çalışma başlatıldı.

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