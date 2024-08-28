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        Kahramanmaraş'ta hayvan otlatmaya giden 78 yaşındaki vatandaş ölü bulundu

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde hayvan otlatmaya giden 78 yaşındaki vatandaş, ormanlık alanda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 15:11 Güncelleme: 28.08.2024 - 15:11
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        Kahramanmaraş'ta hayvan otlatmaya giden 78 yaşındaki vatandaş ölü bulundu
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        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde hayvan otlatmaya giden 78 yaşındaki vatandaş, ormanlık alanda ölü bulundu.

        Kırsal Yeşilyurt Mahallesi Haymalı mevkiinde yaşayan Bekir Karagedik (78), hayvanlarını otlatmak için dün evinden ayrıldı.

        Babasından uzun süre haber alamayan Veli Karagedik, hayvanların da dönmesi ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmaları sonucunda Karagedik'in cansız bedeni, yaklaşık 13 saat sonra Pınarbaşı Mahallesi kırsalında bulundu.

        Vücudundaki yara izleri sebebiyle yabani hayvanların saldırısına uğradığı sanılan Karagedik'in cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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