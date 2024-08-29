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        Kahramanmaraş'ta depremlerde arıları telef olan üretici ilk hasadı yaptı

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikincisinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde arıları telef olan Hüseyin Bor, 2 sezon sonra ilk hasadını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 16:24 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:40
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        Kahramanmaraş'ta depremlerde arıları telef olan üretici ilk hasadı yaptı
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        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikincisinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde arıları telef olan Hüseyin Bor, 2 sezon sonra ilk hasadını yaptı.

        Hasanalili Mahallesi sınırları içerisindeki 2600 metre rakımlı Remik Dağı eteklerine kovanlarını yerleştiren Bor, yaklaşık 4 aylık emeğin ve çabanın ardından bal sağımına başladı.

        Bor, en kaliteli ve doğal lezzet için el değmemiş bu coğrafyayı seçtiğini belirterek, balın demlenmesi için de hasada geç başladıklarını söyledi.

        Yaşanan deprem felaketinde 500 kovanını kaybetmesine rağmen "gönlümü verdim" dediği arıcılığı zor şartlarda sürdürdüğünü anlatan Bor, şöyle konuştu:

        "40 yıldır da bu işe gönül koyduk. Arıcılığı daha iyi yerlere taşıyabilmek için bilim ve ilimin ışığında yapmak istiyoruz. Bundan 2 sene önce 500 kovanımdaki arılar depremde telef oldu. Geçen yıl da yalancı bahardan dolayı zarar gördük ama bu işe olan sevdamızdan dolayı bu 2300 metre rakımdaki bu Remik Yaylası'nda ve arıların ulaşabildiği 2600 metredeki dağda devam ediyoruz."

        İnsan sağlığı açısından daha güvenilir, sağlıklı ve temiz bal üretimi için gereken tüm çabayı gösterdiklerini anlatan Bor, arıların kekik, keven, sarı kantaron, çakşır, kuşburnu ve karamuk gibi bitkiler ile beslendiğini sözlerine ekledi.

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