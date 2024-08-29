Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
H.A. idaresindeki 34 SS 438 plakalı otomobil, Doğu Çevre Yolu'nda refüje çıkıp ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.A. ve H.A. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü H.A. hastanede yaşamını yitirdi.
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