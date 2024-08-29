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        Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ta refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 17:58 Güncelleme: 29.08.2024 - 18:07
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        Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ta refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        H.A. idaresindeki 34 SS 438 plakalı otomobil, Doğu Çevre Yolu'nda refüje çıkıp ağaca çarptı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan H.A. ve H.A. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü H.A. hastanede yaşamını yitirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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