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        Kahramanmaraş'ta kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 13:40 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:56
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        Kahramanmaraş'ta kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ercan Toprak yönetimindeki 46 AIB 123 plakalı hafif ticari araç, Önsen Kavşağı'nda, M.K. idaresindeki 52 ACM 573 plakalı kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hafif ticari aracın sürücüsü Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Toprak'ın cenazesi morga kaldırılırken, kamyon sürücüsü M.K. ise gözaltına alındı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, hafif ticari aracın kavşağa giren kamyonla çarpıştığı görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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