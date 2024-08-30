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        Kahramanmaraş'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 22:04 Güncelleme: 30.08.2024 - 22:04
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        Kahramanmaraş'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Sezer Ç. idaresindeki 45 Z 7648 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Pazarcık karayolu, Doğanlıkarahasan mevkiinde İ.A. yönetimindeki 55 BEB 62 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada, otomobildeki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, tır sürücüsü İ.A. ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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