KMTSO ile Filistin Cenin Ticaret ve Sanayi Odası arasında "Kardeş Oda" protokolü imzalandı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile Filistin Cenin Ticaret ve Sanayi Odası arasında ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla "Kardeş Oda" protokolü imzalandı.

Şairler Tepesi'nde gerçekleştirilen imza töreni, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Filistin Cenin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Duqan H.M. Abubaker'in katılımıyla gerçekleştirildi.

İmzalanan protokolle iki oda arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırması, karşılıklı ticaret hacminin genişletilmesi ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, iki ülke arasında dostluk bağlarının kuvvetlenmesi ve iş dünyasına yönelik ortak projelerin hayata geçirilmesi de protokolün en önemli amaçları arasında yer alıyor.

Etkinlikte konuşan Buluntu, imzalanan protokolle sadece ticaret alanında değil aynı zamanda kültürel ve sosyal ilişkilerde de yeni bir sayfa açacaklarını söyledi.

Buluntu, "İçinde bulunduğumuz bu zor zamanlarda, Filistin halkının yanındayız ve her zaman yanlarında olacağız. 7 Ekim'de İsrail tarafından Gazze'ye başlatılan saldırılarda hayatını kaybeden binlerce Filistinli kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu saldırılar, insanlık vicdanını derinden yaralamış ve tüm dünya için bir utanç kaynağı olmuştur. Filistin halkı, bu süreçte yalnız olmadığını bilmelidir. Bugün burada imzaladığımız kardeş oda protokolü de Filistin halkına olan desteğimizin somut göstergesidir. Bu protokol, iki ülke arasındaki dayanışmayı, dostluğu ve iş birliğini daha da pekiştirecektir." şeklinde konuştu.