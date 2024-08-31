GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor

Alevlere karadan müdahale edildiğini aktaran Karartı, "Yangına arazöz ve iş makineleriyle karadan müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 15 hektar alan zarar gördü. Çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor." diye konuştu.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 16 arazöz, 6 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve 120 personelle müdahale ediliyor.

Kürtül Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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