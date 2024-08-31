Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 16:40 Güncelleme: 31.08.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kürtül Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale gece de sürdü.

        Çalışmalara 16 arazöz, 6 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve 120 personel katıldı.

        Yangın yaklaşık 17 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgede soğutma çalışmasını sürdürdüğü ve yangında yaklaşık 15 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Amcası azmettirdi! İstanbul'un göbeğinde kan davası cinayeti
        Amcası azmettirdi! İstanbul'un göbeğinde kan davası cinayeti
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Penaltılar için flaş yorum!
        Penaltılar için flaş yorum!
        Türkiye'nin yarısı yağmurlu! Meteoroloji'den bazı kentler için uyarı
        Türkiye'nin yarısı yağmurlu! Meteoroloji'den bazı kentler için uyarı
        TSK tarihinde bir ilk!
        TSK tarihinde bir ilk!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"
        Sol Bamba hayatını kaybetti!
        Sol Bamba hayatını kaybetti!
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        "Pansuman"
        "Pansuman"
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler

        Benzer Haberler

        KMTSO ile Filistin Cenin Ticaret ve Sanayi Odası arasında "Kardeş Oda" prot...
        KMTSO ile Filistin Cenin Ticaret ve Sanayi Odası arasında "Kardeş Oda" prot...
        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale edil...
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale edil...
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Kahramanmaraş'ta orman yangını
        Kahramanmaraş'ta orman yangını
        Kahramanmaraş'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı