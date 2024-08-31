Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kürtül Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale gece de sürdü.
Çalışmalara 16 arazöz, 6 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve 120 personel katıldı.
Yangın yaklaşık 17 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmasını sürdürdüğü ve yangında yaklaşık 15 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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