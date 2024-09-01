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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 15:08 Güncelleme: 01.09.2024 - 15:18
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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Dulkadiroğlu ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan binaların yıkımı, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

        Yıkılan binaların enkazı ise iş makineleri yardımıyla taşınıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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