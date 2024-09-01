Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.
Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Dulkadiroğlu ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan binaların yıkımı, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.
Yıkılan binaların enkazı ise iş makineleri yardımıyla taşınıyor.
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