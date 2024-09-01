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        Kahramanmaraş'ta devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 21:46 Güncelleme: 01.09.2024 - 21:46
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        Kahramanmaraş'ta devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        L.K. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen sepetli motosiklet, Beyoğlu Mahallesi'nde Sarılar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosikletteki Emirhan K.(12) olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü L.K. ile M.K. (10) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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