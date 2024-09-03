Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        "Ağustos fuarı", depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a moral oldu

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen "Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı" 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü kente moral oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 10:46 Güncelleme: 03.09.2024 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ağustos fuarı", depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a moral oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen "Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı" 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü kente moral oldu.

        Kahramanmaraş Fuar Merkezi (KAFUM) alanında 23 gün devam eden fuarı 1 milyon 100 binden fazla kişi ziyaret etti.

        Depremi yaşayan vatandaşların moral ve motivasyonunun artırılması, esnafa can suyu olması ve kentin değerlerinin tanıtılması için düzenlenen fuar, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana ve Kayseri başta olmak üzere çevre illerden kişileri de ağırladı.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AA muhabirine, depremi yaşayan bir kentin vatandaşlarını mutlu eden, moral veren bir etkinliği 20 yıl aranın ardından sorunsuz şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Fuarda, çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırladıklarını ve programın şehrin tanıtımına katkı sağladığını belirten Görgel, "Fuarı 1 milyon 100 binden fazla vatandaşımız ziyaret etti. Depremin merkez üssündeki vatandaşlarımızın çocuklarıyla aileleriyle iyi vakit geçirmelerini sağlamak, moral katmak, motivasyonunu artırmak ve güzel anılar biriktirmelerini sağlamak adına önemli bir etkinlik oldu." dedi.

        Uluslararası Ağustos Fuarı'nı geleneksel hale getirerek ilerleyen yıllarda daha geniş kitlelere ulaşacak bir organizasyonun düzenlenmesi için gayret edeceklerini ifade eden Görgel, şöyle konuştu:

        "Depremden çıkan, depremi yaşayan bir şehir olarak kısıtlı bir zaman içerisinde büyük bir gayret ve çaba ile fuara hazırlandık. 23 gün gibi bir sürede vatandaşlarımız fuarı ziyaret etti. Şehrimizin kültürünün tanınmasına daha fazla katkıda bulunacak unsurları ekleyerek fuarı gelenekselleştireceğiz ve geliştirerek her yıl devam ettireceğiz. 170'ten fazla esnafımız da fuar alanında kendilerine ayrılan bölümlerde satış yapabilmeleri bizim için sevindiriciydi. Gençlerimizin güzel vakit geçirebileceği, çocuklarımızın oyun oynayabileceği alanlar ve ailelerinden aldığımız geri dönüşler olumlu oldu. Fuarla alakalı tüm Kahramanmaraş halkından çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu fuarın yeniden düzenlenmesi anlamında bizlere destek olan sponsorlarımıza da teşekkür ediyorum."

        Depremlerin merkez üssü olan kentin imar ve inşa çalışmalarının yanında sosyal etkinliklerinin yapılmasının önemli olduğuna değinen Görgel, "Şehrimizin 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak çalışmaları ekip arkadaşlarımızla yapıyoruz. Eksiklerimiz var ve bu eksiklerin giderilmesi zaman alacak. Çünkü 4'te 1'i tamamen yıkılmış bir şehirden bahsediyoruz. Bir yandan inşa ve imar çalışmaları yaparken bir yandan da vatandaşlarımızın sosyal anlamda kendisini iyi hissetmesi için bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
        Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Volkswagen tarihinde ilk kez Almanya'da fabrika kapatabilir
        Volkswagen tarihinde ilk kez Almanya'da fabrika kapatabilir
        "İyi ki benimsin"
        "İyi ki benimsin"
        Eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu
        Eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu
        Türk edebiyatında ilkleri başaran ilk kadın yazar ve şairler
        Türk edebiyatında ilkleri başaran ilk kadın yazar ve şairler
        Kuşadası'nda kadın cinayeti! Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü
        Kuşadası'nda kadın cinayeti! Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü
        Zenginin borsası
        Zenginin borsası
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Nezle ve soğuk algınlığı ile mücadelede takviyeler ne kadar etkili?
        Nezle ve soğuk algınlığı ile mücadelede takviyeler ne kadar etkili?
        Hükümeti kurma çalışmaları 4 aydır sürüyor
        Hükümeti kurma çalışmaları 4 aydır sürüyor

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan 32 bloklu inşaatta sona ya...
        Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan 32 bloklu inşaatta sona ya...
        Kahramanmaraş'ta devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Drift sırasında otomobil seyircilerin arasına daldı
        Drift sırasında otomobil seyircilerin arasına daldı
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Kahramanmaraş'taki yangında 15 hektar orman zarar gördü
        Kahramanmaraş'taki yangında 15 hektar orman zarar gördü
        KMTSO ile Filistin Cenin Ticaret ve Sanayi Odası arasında "Kardeş Oda" prot...
        KMTSO ile Filistin Cenin Ticaret ve Sanayi Odası arasında "Kardeş Oda" prot...