"Ağustos fuarı", depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a moral oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen "Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı" 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü kente moral oldu.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi (KAFUM) alanında 23 gün devam eden fuarı 1 milyon 100 binden fazla kişi ziyaret etti.

Depremi yaşayan vatandaşların moral ve motivasyonunun artırılması, esnafa can suyu olması ve kentin değerlerinin tanıtılması için düzenlenen fuar, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana ve Kayseri başta olmak üzere çevre illerden kişileri de ağırladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AA muhabirine, depremi yaşayan bir kentin vatandaşlarını mutlu eden, moral veren bir etkinliği 20 yıl aranın ardından sorunsuz şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Fuarda, çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırladıklarını ve programın şehrin tanıtımına katkı sağladığını belirten Görgel, "Fuarı 1 milyon 100 binden fazla vatandaşımız ziyaret etti. Depremin merkez üssündeki vatandaşlarımızın çocuklarıyla aileleriyle iyi vakit geçirmelerini sağlamak, moral katmak, motivasyonunu artırmak ve güzel anılar biriktirmelerini sağlamak adına önemli bir etkinlik oldu." dedi.

Uluslararası Ağustos Fuarı'nı geleneksel hale getirerek ilerleyen yıllarda daha geniş kitlelere ulaşacak bir organizasyonun düzenlenmesi için gayret edeceklerini ifade eden Görgel, şöyle konuştu: "Depremden çıkan, depremi yaşayan bir şehir olarak kısıtlı bir zaman içerisinde büyük bir gayret ve çaba ile fuara hazırlandık. 23 gün gibi bir sürede vatandaşlarımız fuarı ziyaret etti. Şehrimizin kültürünün tanınmasına daha fazla katkıda bulunacak unsurları ekleyerek fuarı gelenekselleştireceğiz ve geliştirerek her yıl devam ettireceğiz. 170'ten fazla esnafımız da fuar alanında kendilerine ayrılan bölümlerde satış yapabilmeleri bizim için sevindiriciydi. Gençlerimizin güzel vakit geçirebileceği, çocuklarımızın oyun oynayabileceği alanlar ve ailelerinden aldığımız geri dönüşler olumlu oldu. Fuarla alakalı tüm Kahramanmaraş halkından çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu fuarın yeniden düzenlenmesi anlamında bizlere destek olan sponsorlarımıza da teşekkür ediyorum."