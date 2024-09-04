Kahramanmaraş'ta minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün kim olduğu öğrenilemeyen 46 U 4095 plakalı minibüs, Afşin Sarız yolunda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen traktörle çarpıştı.

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