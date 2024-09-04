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        Kahramanmaraş'ta minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 00:38 Güncelleme: 04.09.2024 - 00:46
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        Kahramanmaraş'ta minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kim olduğu öğrenilemeyen 46 U 4095 plakalı minibüs, Afşin Sarız yolunda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 10 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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