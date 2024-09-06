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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 17:16 Güncelleme: 06.09.2024 - 17:27
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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Hüyüklü Mahallesi'nde yaşayan İ.Ö'nün evinde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilogram esrar ile kenevir bitkisi ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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