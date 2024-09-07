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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 09:46 Güncelleme: 07.09.2024 - 09:46
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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'de merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara geçmiş olsun dilediğinde bulundu.

        Ünlüer, "Pazarcık ilçemizde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

        Bu arada deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Sarsıntının ardından bazı vatandaşların ev ve iş yerlerinden açık alana çıktıkları görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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