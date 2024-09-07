Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan leylek yavrusu tedavi altına alındı

Burada tedavi altına alınan leylek yavrusunun iyileşmesinin ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtilirken, Topçuoğlu ise AA muhabirine, kuşun ilk tedavisini kendi evinde yaptığını söyledi.

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