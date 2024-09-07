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        Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan leylek yavrusu tedavi altına alındı

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yuvasından düşerek kanadını yaralayan leylek yavrusu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 13:12 Güncelleme: 07.09.2024 - 13:12
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        Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan leylek yavrusu tedavi altına alındı
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        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yuvasından düşerek kanadını yaralayan leylek yavrusu tedavi altına alındı.

        Ramazan Topçuoğlu, elektrik direğindeki yuvasından düşeerek yaralandığı anlaşılan bir leylek yavrusu buldu.

        Leyleği evine götüren Topçuoğlu, Göksun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bilgi verdi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, leyleği teslim alarak kuruma götürdü.

        Burada tedavi altına alınan leylek yavrusunun iyileşmesinin ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtilirken, Topçuoğlu ise AA muhabirine, kuşun ilk tedavisini kendi evinde yaptığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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