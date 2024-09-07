Kahramanmaraş'ta gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

Çocuk, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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