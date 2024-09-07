Kahramanmaraş'ta gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi içinde bulunan gölete giren 5 yaşındaki H.İ.K, boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden ailesi, çocuğu sudan çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi.
Çocuk, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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