Kahramanmaraş'ta gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü

Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’ne dün yakınlarıyla giden ve girdiği gölette boğulma tehlikesi geçirerek ailesi tarafından kurtarılan 5 yaşındaki H.İ.K. tedavi gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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