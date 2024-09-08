Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden çoban öldü

Öte yandan yıldırımdan etkilenen 2 keçi de telef oldu.

Genç'in cansız bedeni, olay yeri incelemesi ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sürüyü daha güvenli bölgeye götürmeye çalışan Genç, yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

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