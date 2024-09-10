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        Kahramanmaraş'ta kavgada sopa darbesiyle yaralanan genç hastanede öldü

        Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan sopalı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 23:55 Güncelleme: 10.09.2024 - 23:55
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        Kahramanmaraş'ta kavgada sopa darbesiyle yaralanan genç hastanede öldü
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        Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan sopalı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde 6 Eylül'de iki kişi arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında taraflardan Mesut Kazancı (29) aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralandı.

        Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Kazancı, müdahalelere rağmen 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 2 şüpheliyi göz altına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A.I, (37) çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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