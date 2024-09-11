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        Kahramanmaraş'ta kamyonetin çarptığı akülü tekerlekli sandalyelerde bulunan 3 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kamyonetin çarptığı akülü tekerlekli sandalyelerde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 00:11 Güncelleme: 11.09.2024 - 00:11
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        Kahramanmaraş'ta kamyonetin çarptığı akülü tekerlekli sandalyelerde bulunan 3 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kamyonetin çarptığı akülü tekerlekli sandalyelerde bulunan 3 kişi yaralandı.

        R.G. yönetimindeki 46 AEF 901 plakalı kamyonet, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde akülü engelli araçlarıyla ilerleyen M.İ. (37), kardeşi A.İ. (36) ve E.Ş'nin kullandığı akülü tekerlekli sandalyelere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle etrafa savrulan tekerlekli sandalyelerin kullanıcıları, M.İ, A.İ. ve E.Ş. ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazanın ardından trafiğe kapatılan cadde, olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

        Yaralılardan M.İ. ile E.Ş'nin sağlık durumlarının ciddi olduğu, kamyonet sürücüsünün ise gözaltına alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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