Depremde futbolcu çocuklarını kaybeden aileler, ilk maçta takımı yalnız bırakmadı

GÖKHAN ÇALI - 6 Şubat 2023'teki depremlerde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden futbolcuların aileleri, tekrar sahaya dönen takımı ilk maçında yalnız bırakmadı.

O dönem Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor'un Pazarcık ile Elbistan merkezli depremlerde yıkılan tesisinde hayatını kaybeden Abdulkadir Dişbudak, Hakan Doğan, Saruhan Bolat, Burhanettin Sever ve Taner Kahriman'ın aileleri, kulüp başkanı Ahmet Gaffar Akarca tarafından kente davet edildi.

Davetin ardından Türkiye'nin farklı kentlerinden Kahramanmaraş'a gelen Abdulkadir Dişbudak, Saruhan Bolat ve Burhanettin Sever'in aileleri, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret ettikten sonra, yıkılan tesisin yerinde incelemelerde bulundu.

Ardından Kahramanmaraş İstiklalspor ile Ağrı 1970 maçını izlemek üzere Batıpark Stadyumu'na gelen ailelere başkan Akarca tarafından oğullarının sırt numaralarının yazılı olduğu formalar hediye edildi.

Sporcu ailelerinin ilk maçta kendilerini yalnız bırakmadığını hatırlatan Akarca, "Depremde haytanı kaybeden sporcularımız bizim öz evladımız ve sonsuza kadar onları unutmayacağız. Her zaman da şehitlerimizin ailelerini kendi ailemiz olarak gördük. Deprem felaketinde çok sayıda canımızı kaybettik ve acımız hala ilk günkü gibi taze. Tüm deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, bizi yalnız bırakmayan herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Yaşadıkları acıyı ilk günkü gibi yüreğinde hissettiğini anlatan Bolat, "Kahramanmaraş bizim için farklı bir şehir. Televizyonda adı bile geçse o gece yaşadığımız olaylar gözümüzün önüne geliyor. Forma giydiği, terini attığı o sahaya gitmek çok farklı bir şey. Sahada onu düşünmek çok farklı bir şey. Burada olmak, onun kokladığı havayı içine çekmek çok farklı bir şey." ifadelerini kullandı.

Deprem günü maçları olduğunu ve oğluyla en son o gün görüştüklerini aktaran Bolat, oğlunun her maçın sonunda kendisini arayıp, skoru paylaştığını dile getirdi.

Oğluyla çok yakın yakın ilişkileri olduğunu vurgulayan Bolat, deprem günü yaşananları şöyle anlattı:

"Beni arayıp, 'Baba, bugünkü maçı da aldık. Çok güzel gidiyoruz.' dedi. Maçı 4-1 kazandıklarını anlatırken çok heyecanlıydı. En son söylediği, arkadaşlarıyla yemeğe gittiği ve beni daha sonra arayacağıydı. Ardından bir daha arayamadı. Oğlumun en çok sesini özledim. 'Baba' deyişini, maçtan sonraki sevincini özledim. Biz baba-oğul gibi değil, abi-kardeş gibiydik. Birbirimizden hiçbir şeyimizi saklamazdık. Kader. İlahi takdir böyleymiş."