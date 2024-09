Bakan Tekin, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan tarafından yapılan okulun açılışında konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesindeki derslik sayısının şu an itibarıyla neredeyse 6 Şubat sabahındaki sayıya ulaştığını söyledi.

Tekin, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan hükümetinin desteğiyle yapılan Haydar Aliyev İlkokulunun açılışındaki konuşmasında, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, şöyle konuştu:

"Bu eğitim öğretim yılında Türkiye'de bazı yenilikleri hayata geçirdik. Bu kapsamda tamamen beceri odaklı, dünyadaki muadilleriyle rekabet edebilecek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bazı değişiklikler yaptık. Bu değişikliğin 3 ana unsuru var. Biri dünyada artık yaygınlaşan, bütün ülkelerin kullanmaya başladığı, eğitimin felsefesini kazanımdan beceriye evirme yönünde revize etmiş olduk. İkincisi müfredatımızı, çocuklarımızı zorlayan, öğretmenlerimizi aşırı derecede yoran, ağır bilgi yükünden biraz olsun arındırdık. Üçüncü olarak ekranda yazıldığı üzere '2 devlet, bir millet ve tek yürek'. İşte biz istiyoruz ki çocuklarımız bu felsefeyle büyüsün. Millet olma bilincimizi, bir arada yaşama şuurumuzu, geçmişimizi, tarihimizi referans alarak gelecek kuşaklara taşımak istediğimiz için müfredatımıza içerikler ekledik."

Yeni dönemde bilhassa üretim sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman sorununu çözecek çok ciddi adımlar attıklarını belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Bu yeni eğitim öğretim yılında bunu hayata geçireceğiz. Ana felsefemiz, her çocuğumuzun, her gencimizin mutlaka bir mesleği olmalı. Bu bilinçle hareket ettik. Çocuklarımızın bu anlamda hayata daha iyi hazırlanmaları için adımlar attık. Üçüncü bir adımımız ise çocuklarımızı veliler olarak okula teslim ediyoruz. Ondan sonra sanki bütün sorumluluğumuz, üstümüze düşen her şeyi yapmışız gibi her türlü toplumsal rolü okuldan ve öğretmenden bekliyoruz. Yani diyorsunuz ki 'Benim bir çocuğum var. Ama işim, gücüm çok yoğun. Eve geç geliyorum. Ben çocuğuma doğru dürüst bu anlamda ilgi gösteremiyorum. Öğretmene diyorsunuz ki benim çocuğuma öğretmenlik yap hem annelik hem babalık yap. Başka kardeşi yok. Ağabeylik, ablalık yap.' Her türlü işi öğretmenden bekliyoruz. Biz şimdi yeni eğitim öğretimde şöyle bir şey başlattık. Diyoruz ki, biz de ebeveynler olarak gelin üstümüze düşeni yapalım, öğretmen arkadaşlarımızın yükünü biraz daha hafifletelim ki öğretmelerimiz de daha çok eğitime odaklasın, öğretmenliğine odaklansınlar. Böylece eğitim öğretim sistemimiz, öğretmenlerimiz başarılı olup çocuklarımızla iyi bir şekilde yetişmiş olurlar diye düşünüyoruz."