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        Kahramanmaraş'ta kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 19:08 Güncelleme: 12.09.2024 - 19:20
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        Kahramanmaraş'ta kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı
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        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 46 KK 784 plakalı kumaş yüklü tır, Değirmendere Mahallesi Püren Geçidi mevkisinde devrildi.

        Tırdaki kumaşların yola savrulması sonucu geçit ulaşıma kapandı ve kara yolunda iki yönlü ulaşımın sağlanamamasıyla bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Öte yandan tırın devrildiği noktada sürücüsü belirlenemeyen 38 AFV 638 plakalı tır ile 38 FD 609 plakalı tır çarpıştı, kazada yaralanan olmadı.

        Kaza nedeniyle her iki yönde yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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