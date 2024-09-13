Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Coğrafi işaret tescilli Maraş biberinde 30 bin ton rekolte beklentisi

        Tadı, rengi, aroması ve kokusuyla mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alan coğrafi işaret tescilli Maraş biberinde bu yıl 30 bin ton rekolte bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:38 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Coğrafi işaret tescilli Maraş biberinde 30 bin ton rekolte beklentisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tadı, rengi, aroması ve kokusuyla mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alan coğrafi işaret tescilli Maraş biberinde bu yıl 30 bin ton rekolte bekleniyor.

        Kentte yetiştirilen ve bölgeyle özdeşleşen biberde hasat döneminin başlamasıyla birlikte üreticiler tarlalarda hummalı bir çalışma başlattı.

        Sabahın ilk ışıklarıyla mevsimlik işçiler tarafından toplanan biber, çöp çıkarma ve kurutma işlemlerinin ardından sofralarda yerini alıyor. İşletmelerde pul ve toz haline getirilen tescilli Maraş biberi, yemeklerin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor.

        Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, AA muhabirine, dondurma, tekstil, altın ve metal sektörlerindeki faaliyetleri ve kırmızı biber üretimiyle adından söz ettiren kentin deprem sonrası sağlanan desteklerle toparlanma sürecine girdiğini ifade etti.

        Kahramanmaraş denilince ilk akla gelen ürünlerden birinin biber olduğunu anlatan Narlı, kent genelinde 30 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

        Kent genelinde geçen yıl 20 bin ton biber üretildiğini, bu yıl hedefledikleri üretimin 10 bin tonunun yurt dışında 20 bin tonunun ise yurt içinde değerlendirileceğini ifade eden Narlı, "Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika, Rusya, Belçika, Danimarka, Avustralya, Avusturya, Portekiz gibi birçok ülkeye Maraş biberimiz gidiyor. Maraş tarhanasının bilinirliği kadar Maraş biberinin de tanınırlılığını daha da artırmak istiyoruz." diye konuştu.

        - Hibe ve desteklerle üretime katkı sağlıyorlar

        Türkoğlu ilçesinde çiftçilik yapan Ağaca Kaynak da Tahdalıdedeler mevkisindeki 30 dekarlık araziye tescilli Maraş biberi ektiğini ve verimli bir hasat sezonu geçirdiklerini ifade etti.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlanan hibe ve desteklerle daha çok üretime katkı sağladıklarını dile getiren Kaynak, bir dekarda bin 500 ila bin 600 kilogram verim aldıklarını belirtti.

        Kaynak, "Biber fidelerini şubat ayında toprakla buluşturduk. Tarlamıza Maraş biberinin Dila çeşidini uyguladık. Eylül ayında da hasat dönemi başlıyor. Şu anda birinci hasadımızı yapıyoruz. İkinci hasadımızı da 15 gün sonra gerçekleştireceğiz. Bu türde istediğimiz verimi alıyoruz. Hasadını yaptığımız ürünleri bir kısmını yurt içi firmalara teslim ediyoruz ve bir kısmı da aracı firmalar aracılığıyla biberimiz yurt dışı pazarına ulaşıyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Polisin gözü önünde iş yerine ateş açtı!
        Polisin gözü önünde iş yerine ateş açtı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tayland'da yeni hükümet vatandaşlarına 296 dolar dağıtıyor
        Tayland'da yeni hükümet vatandaşlarına 296 dolar dağıtıyor
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Servislerde tavan delindi
        Servislerde tavan delindi
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar

        Benzer Haberler

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde...
        Kahramanmaraş'ta kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı
        Kahramanmaraş'ta kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı
        Domuztepe Höyüğü'nde 2024 kazıları tamamlandı
        Domuztepe Höyüğü'nde 2024 kazıları tamamlandı
        Erbakan: 2025 sonu veya 2026 yılı ilkbaharında erken seçim yapılması gereki...
        Erbakan: 2025 sonu veya 2026 yılı ilkbaharında erken seçim yapılması gereki...
        Domuztepe'de 7 bin 600 yıl öncesine tarihlenen çocuk iskeleti bulundu
        Domuztepe'de 7 bin 600 yıl öncesine tarihlenen çocuk iskeleti bulundu
        Bakan Tekin, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan tarafından yapılan okulun açılışın...
        Bakan Tekin, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan tarafından yapılan okulun açılışın...