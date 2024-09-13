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        Kahramanmaraş'ta pikap ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        –Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde pikapla minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:40 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:40
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        Kahramanmaraş'ta pikap ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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        –Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde pikapla minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

        H.Ö. idaresindeki 34 FJN 218 plakalı pikap, Doğu Çevre Yolunda S.K. yönetimindeki 46 S 0943 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerin olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve aralarında sürücülerin de bulunduğu 6 kişi, Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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