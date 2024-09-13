Kahramanmaraş'ta pikap ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
–Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde pikapla minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.
–Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde pikapla minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.
H.Ö. idaresindeki 34 FJN 218 plakalı pikap, Doğu Çevre Yolunda S.K. yönetimindeki 46 S 0943 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerin olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve aralarında sürücülerin de bulunduğu 6 kişi, Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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