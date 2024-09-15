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        Kahramanmaraş insansız hava aracı yarışmalarına hazır

        İZZET MAZI - TEKNOFEST 2024 Adana kapsamında gerçekleştirecek "Uluslararası ve liseler arası insansız hava aracı yarışmaları"nın yapılacağı Kahramanmaraş'ta hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 12:38 Güncelleme: 15.09.2024 - 12:38
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        Kahramanmaraş insansız hava aracı yarışmalarına hazır
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        İZZET MAZI - TEKNOFEST 2024 Adana kapsamında gerçekleştirecek "Uluslararası ve liseler arası insansız hava aracı yarışmaları"nın yapılacağı Kahramanmaraş'ta hazırlıklar tamamlandı.

        Türkoğlu ilçesinde 19-23 Eylül'de yarışların düzenleneceği TCDD Lojistik Merkezi'nde çalışmalar sona erdi.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, TEKNOFEST 2024 Adana kapsamında uluslararası ve liselerarası insansız hava aracı yarışlarına ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        TEKNOFEST'i kentte gerçekleştirmek için talepte bulunduklarını ancak insansız hava araçlarıyla ilgili kısmın Kahramanmaraş'a verildiğini dile getiren Ünlüer, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki yıllarda TEKNOFEST organizasyonunun tamamına talibiz ve tamamını karşılayacak durumdayız. Arkadaşlarımız çalışmalarını yürüttü ve sahamız hazır. Türkoğlu'ndaki TCDD'ye ait arazimiz bu organizasyon için çok uygundu ve bu sahayı etkinlikler için tahsis ettik. Etkinliğe katılan arkadaşlarımız çok rahat bir şekilde uçuşlarını yapabilecek. Kahramanmaraş olarak biz burada üzerimize düşeni yaptık. Buraya gelen gençlerimizin de hem milli duyguları gelişmiş olacak hem milli sanayi ve ekonomimize katma değer üretmiş olacaklar hem de yeni teknolojilerin gelişmesine katkıda bulunacaklar. Bunu sadece İHA olarak düşünmemek gerekiyor. Gençlerimiz tüm alanlarda yenilikler üretiyor ve gençlerimiz kendi aralarında tatlı bir rekabet oluşturuyorlar. Bu gençlerimizi izleyecek çocuklarımızda da ayrı bir heyecan oluşuyor ve bu tür projelerde yer almak için gayret gösteriyorlar."

        - Kahramanmaraş savunma sanayisinde de adını duyuracak

        Vali Ünlüer, tekstil, kuyumculuk ve çelik mutfak eşyası gibi birçok sektörde uluslararası başarıyı yakalayan Kahramanmaraş'ın savunma sanayisinde adından söz ettiren bir şehir olacağına inandığını vurguladı.

        Kentte ciddi anlamda bir dönüşüm başladığını dile getiren Ünlüer, "Şu anda Kahramanmaraş bir dönüşüm içerisinde ve daha katma değeri yüksek daha teknolojiye dayalı bir sektöre geçiş yapıyor. Bununla alakalı ilimizde şirketler kuruldu, yeni çalışmalar var. Airbus ile İstiklal Üniversitesi ortak bir meslek yüksekokulu kurdu ve bu dönemde yeni öğrenciler alındı. Bu adımlar Kahramanmaraş'ın gelecekte yeni bir teknoloji merkezi olacağını gösteriyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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