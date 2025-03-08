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        Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 21:46 Güncelleme: 08.03.2025 - 22:22
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        Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Söğütlü Mahallesi'nde M.A. yönetimindeki 46 AKC 177 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki seyyar satıcıdan sebze almak isteyen 63 yaşındaki Hediye Zincirkıran'a çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zincirkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Zincirkıran'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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