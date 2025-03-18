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        Depremde 99 kişinin öldüğü apartmanla ilgili 5 eski kamu görevlisine dava açıldı

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 99 kişinin yaşamını yitirdiği 11 kişinin yaralandığı Ebrar Sitesi F Blok'un yıkılmasına ilişkin 5 kamu görevlisi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:58 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:58
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        Depremde 99 kişinin öldüğü apartmanla ilgili 5 eski kamu görevlisine dava açıldı
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        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 99 kişinin yaşamını yitirdiği 11 kişinin yaralandığı Ebrar Sitesi F Blok'un yıkılmasına ilişkin 5 kamu görevlisi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki Ebrar Sitesi F Blok'un depremde yıkılmasıyla ilgili o dönem Kahramanmaraş Belediyesi sorumluluk sahasında bulunan bölgedeki binanın yapımına izin verilmesine ilişkin kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Söz konusu blokla ilgili 2'si tutuklu 8 kişinin yargılandığı yapının inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü yapı proje ve kontrol birimlerinde görev yapan ve söz konusu binanın inşa aşamasında gerekli kontrol, izin ve onay işlemlerini yapan F.Y, Z.A.Ş, H.Ç, H.M.G. ve M.D. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame tamamlandı.

        Dava dosyası 5. Ağır Ceza Mahkemesince bina yapımında yer alan 8 sanığın yargılandığı dava ile birleştirildi.

        Bilirkişi raporuna da atıf yapılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

        "Ülkemizin deprem kuşağında olması hususları da dikkate alındığında şüphelilerin eylemlerinin sonuçlarını öngörmesi gerektiği, şüphelilerin bu durumu öngördükleri halde yukarıda belirtildiği üzere yapıyı ve yapıya ait projeleri kanun ve yönetmeliğe uygun denetlemedikleri yönündeki tespit eylemi şüphelilerin bilinçli taksirle hareket ettiklerini gösterdiği, bu itibarla şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak öngörmeleri gereken neticenin gerçekleşmesinden dolayı bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşılmıştır."

        İddianamede, sanıkların ayrı ayrı 22 yıl 6'şar aya kadar yargılanmalarına ve ilgili mesleğin icrasından yasaklanmalarına karar verilmesi talep edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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