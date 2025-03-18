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        Kahramanmaraş'ta "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi

        Kahramanmaraş'ta 11 şehit yakını ve 6 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:58 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:58
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        Kahramanmaraş'ta "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi
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        Kahramanmaraş'ta 11 şehit yakını ve 6 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

        Kahramanmaraş Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

        Çanakkale destanı orotoryosu, müzik dinletisi ve öğrencilerin şiir okumasının ardından 11 şehit yakını ve 6 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

        Törene, Vali Mükerrem Ünlüer, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Türkiye Muharip Gaziler Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli ile şehit yakınları, gaziler, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

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