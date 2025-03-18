Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta PACE projesi tanıtıldı

        Kahramanmaraş'ta, deprem bölgesindeki şehirlerin yeniden yapılanmasına destek sağlayacak "Yerel kamu hizmetleri için katılımcı, kapsayıcı ve yeşil iyileştirme projesi" (PACE) tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 17:56 Güncelleme: 18.03.2025 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta PACE projesi tanıtıldı
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta, deprem bölgesindeki şehirlerin yeniden yapılanmasına destek sağlayacak "Yerel kamu hizmetleri için katılımcı, kapsayıcı ve yeşil iyileştirme projesi" (PACE) tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Onikişubat Belediyesi konferans salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik, depremden etkilenen yerel yönetimlerin hizmet sunum kapasitesini güçlendirmek istediklerini söyledi.

        Sivil toplum ve iş dünyasının bu sürece aktif katılımını sağlamak, sosyo ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyen projeler geliştirmek istediklerini anlatan Atik, Türkiye'ye sağlanan yardımların ihtiyaçlar doğrultusunda insanların hizmetine sunulmasını hedefleyen projenin tanıtımının Kahramanmaraş'ta yapıldığını kaydetti.

        Atik, projeye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliğinin paydaş olarak destek sağlayacağını, proje bütçesinin 13,5 milyon avro olduğunu anlattı.

        Kahramanmaraş ile Hatay, Adıyaman ve Malatya ziyaretlerinin ardından depremden en çok etkilen illerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek istediklerini ifade eden Atik, yerel kamu hizmetleri için katılımcı, kapsayıcı ve yeşil iyileştirme projesinin, Avrupa Birliği fonları ile Alman Kalkınma ve İşbirliği Bakanlığının ortaklaşa finanse ettiği bütçeyle uygulanacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi
        Şehit korucunun ailesine 32 yıl sonra madalya ve berat verildi
        Şehit korucunun ailesine 32 yıl sonra madalya ve berat verildi
        Depremde 99 kişinin öldüğü apartmanla ilgili 5 eski kamu görevlisine dava a...
        Depremde 99 kişinin öldüğü apartmanla ilgili 5 eski kamu görevlisine dava a...
        Berat'ın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü: Çok hızlı değildim
        Berat'ın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü: Çok hızlı değildim
        Kahramanmaraş'ta cami lojmanında yangın
        Kahramanmaraş'ta cami lojmanında yangın
        Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta iftar programında konuştu:
        Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta iftar programında konuştu: