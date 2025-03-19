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        Kahramanmaraş'ta öğrenciler "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi

        Kahramanmaraş'ta lise öğrencileri, Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini sinema salonunda izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 17:03 Güncelleme: 19.03.2025 - 17:03
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        Kahramanmaraş'ta öğrenciler "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi
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        Kahramanmaraş'ta lise öğrencileri, Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini sinema salonunda izledi.

        Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansınca koordine edilen ilk insanlı uzay görevinin anlatıldığı belgesel, bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gösterildi.

        Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle belgeseli izledi.

        Katılımcılardan 9. sınıf öğrencisi Nuriye Akbaba, AA muhabirine, Türkiye'nin "İnsanlı İlk Uzay Misyonu" kapsamında astronot Alper Gezeravcı'nın yaşamından kesitler sunan belgeselden etkilendiğini ve uzaya olan ilgisinin arttığını söyledi.

        Akbaba, "Alper Gezeravcı'nın uzayda yaşadığı zorlukları ve oraya gitmeden önceki yaptığı alıştırmaları gördük. Bu belgeseli izlerken ben de heyecanlandım. Uzaya olan ilgim daha çok arttı." dedi.

        Öğrencilerden Hayrunisa Topaloğlu da belgeselden etkilendiğini, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile gurur duyduğunu ifade ederek, "Ben de uzay yolculuğu yapmak isterdim. Orayı keşfetmek ve orada yapılan deneyleri yapmayı ben de isterdim." diye konuştu.

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