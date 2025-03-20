Kahramanmaraş'ta devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu yaralanan 3 sağlık personeli hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu yaralanan 3 sağlık personeli hastaneye kaldırıldı.
Akif Ö. idaresindeki 46 BL 658 plakalı ambulans, buzlanma nedeniyle Nurhak-Elbistan kara yolu Barış Mahallesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu 3 sağlık personeli yaralandı.
Ambulanslarla Nurhak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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