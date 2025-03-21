Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.
Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.
Kentte etkili olan kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Elbistan, Göksun, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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