Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta down sendromlu çocuklar ve ailelerine iftar yemeği veriliyor

        Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş'ta down sendromlu çocuklar ve ailelerine iftar yemeği veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:56 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta down sendromlu çocuklar ve ailelerine iftar yemeği veriliyor
        ABONE OL

        Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş'ta down sendromlu çocuklar ve ailelerine iftar yemeği veriliyor.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurumun ramazan etkinlikleriyle ilgili detaylı bilgi verildi.

        Bu kapsamda Onikişubat ilçesindeki down sendromlu bireyler için oluşturulan Umut ve +1 sokaklarında her gün 300 kişilik iftar yemeği verildiği aktarılan açıklamada, "Umut Sokağı ve down sendromlu çocuklarımızın ailelerinin olduğu +1 Sokağı konteyner kent sakinlerine ramazan ayı boyunca sıcak yemek dağıtılmaktadır. Aynı zamanda down sendromlu yavrularımıza özel +1 Sokağı'nda etkinlikler düzenleyerek bizim için ne kadar değerli olduklarını hissettirdik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti

        Benzer Haberler

        Down sendromlu bireyler, "+1 Sokağı" ile sosyalleşiyor
        Down sendromlu bireyler, "+1 Sokağı" ile sosyalleşiyor
        Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
        Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
        Kahramanmaraş'ta devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı
        Kahramanmaraş'ta devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı
        Yeni evlerine kavuşan depremzedeler ramazan coşkusunu komşularıyla paylaşıy...
        Yeni evlerine kavuşan depremzedeler ramazan coşkusunu komşularıyla paylaşıy...
        Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi
        Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi