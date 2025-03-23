Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
R.A'nın kullandığı 46 BP 485 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adana kara yolunun servis yolu kısmında G.F. yönetimindeki 33 NYD 03 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan 7 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
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