Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 20:17 Güncelleme: 23.03.2025 - 20:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        R.A'nın kullandığı 46 BP 485 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adana kara yolunun servis yolu kısmında G.F. yönetimindeki 33 NYD 03 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan 7 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Bakan Tunç: Soruşturma devam etmektedir
        Bakan Tunç: Soruşturma devam etmektedir
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        CHP'de ön seçim günü
        CHP'de ön seçim günü
        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı
        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı
        Kızı katili oldu
        Kızı katili oldu
        Bakan Şimşek'ten 'piyasada oynaklığa izin verilmeyecek' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'piyasada oynaklığa izin verilmeyecek' mesajı
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        "Duyguların yoğun yaşandığı bir yapım"
        "Duyguların yoğun yaşandığı bir yapım"
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        Uzayın karanlık okyanusları...
        Uzayın karanlık okyanusları...

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
        Kahramanmaraş'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
        Muhsin Yazıcıoğlu, vefat ettiği Kahramanmaraş'taki "Muhsin Dağı"nda anıldı
        Muhsin Yazıcıoğlu, vefat ettiği Kahramanmaraş'taki "Muhsin Dağı"nda anıldı
        Depremde 99 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yeni bilirkişi rap...
        Depremde 99 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yeni bilirkişi rap...
        Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı
        Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı
        Kahramanmaraş'taki barajların doluluk oranı yüzde 42,2 oldu
        Kahramanmaraş'taki barajların doluluk oranı yüzde 42,2 oldu
        ATTDER Kahramanmaraş Başkanı Karcı'dan Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerle...
        ATTDER Kahramanmaraş Başkanı Karcı'dan Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerle...