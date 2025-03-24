AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta iftar programında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Maraş, inanıyorum ki evet, acılarımızı unutmayacağız, unutamayacak ama eskisine göre çok daha güçlü bir hale gelmesi için seferberlik ruhuyla çalışan ekipler sayesinde inşallah daha da güçlenecek." dedi.

Kaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından bir otelde düzenlenen "Genişletilmiş Meclis Toplantısı ve Geleneksel İftar Programı"nda yaptığı konuşmada, kentin 6 Şubat 2023'te büyük depremler yaşadığını hatırlattı.

Kentte iki yıl içinde 201 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Kaya, "Bu kentin ayağa kalkması için sadece konutlar değil aynı zamanda ekonomik olarak da ayağa kalkması için TUSAŞ tesislerini çok kısa bir sürede hayata geçiren güçlü bir iktidar var. Güçlü bir Cumhurbaşkanımız, liderimiz var ve onun liderliğinde Maraş için seferber olmuş bakanlarımız var." diye konuştu.

Kaya, şehirde oluşan yaraların kısa sürede sarılması için devletin büyük çaba gösterdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentteki hizmetleri sıkı takip ettiğini aktardı.

Kahramanmaraş'ın güçlü bir ekip tarafından yönetildiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Maraş, inanıyorum ki evet, acılarımızı unutmayacağız, unutamayacak ama eskisine göre çok daha güçlü bir hale gelmesi için seferberlik ruhuyla çalışan ekipler sayesinde inşallah daha da güçlenecek. Ekonomisiyle sanayisiyle farklı sektörlere çağın gerektirdiği şekilde kayarak Maraş'ın gücüne inşallah hep birlikte güç katacağımıza yürekten inanıyorum."

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci de şehrin depremlerin ardından birlik ve beraberlikle yeniden ayağa kalktığını ifade etti.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ise 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ticari alanda yapılan yatırımları aktardı.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile ilgililer katıldı.