Tescilli "Maraş çöreği" için ustalar bayram mesaisinde

GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ın tescilli lezzetlerinden Maraş çöreği ustaları, Ramazan Bayramı öncesi artan siparişleri yetiştirebilmek için ek mesai yapmaya başladı.

Özel merdanelerden geçirildikten sonra taş fırınlarda odun ateşinde pişirilen Maraş çöreği, uzun süre bozulmadan saklanabilmesi, tok tutması ve kendine has aromasıyla bölge halkı tarafından çok seviliyor.

Yumuşak, gevrek, tuzlu, şekerli, cevizli, üzümlü ve pekmezli çeşitleriyle üretilen çörek, şehir dışından gelen vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

Maraş çöreği ustası Kamil Akçöp, AA muhabirine, bayram öncesinde talebin arttığını belirterek, Maraş çöreğinde geleneksel olarak fiyat artışı yapmadıklarını söyledi.

Akçöp, en çok tercih edilen yumuşak Maraş çöreğinin kilogramının bu yıl da 120 liradan satışa sunulduğunu bildirdi.

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla işlerinin yoğunlaştığını aktaran Akçöp, "Şimdiden siparişlerimizi hazırlamaya başladık. Bayramın ilk günü de dahil olmak üzere 24 saat buradayız." dedi.

- "Yurt dışına bile götürüyorlar"

Coğrafi işaret tescilli Maraş çöreğinin en büyük özelliğinin taş fırında odun ateşinde pişirilmesi olduğunu anlatan Akçöp, şunları kaydetti:

"Eski günlerimize dönüyoruz, yavaş yavaş da olsa toparlanıyoruz. Malum, bu meslek baba yadigarı. Ailemizin hepsini depremde kaybettik. Bu çöreğin en eski ustalarından biri babamdı Kahramanmaraş'ta. Şu an Maraş çöreği, coğrafi işaretli olarak tescillendi. Şehir dışından gelenler oluyor, hatta yurt dışına bile götürüyorlar. Maraş çöreğinin en büyük özelliği, odun ateşinde pişmesidir. Odunun alevi çöreğe sinecek ne olursa olsun, Maraş çöreğinin en büyük özelliği, taş fırın çöreği olmasıdır."

Deprem sonrası geçen yıl şehir dışına gidenlerin bu yıl kente geri döndüğünü anlatan Akçöp, "İlgi, geçen seneye bakarak son günlerde daha da arttı çünkü geçen sene çoğu vatandaşımız deprem nedeniyle şehir dışındaydı. Bu sene herkes dönüş sağladı, iyi ki bayağı yoğunluk var, çok şükür." diye konuştu.