Kahramanmaraş'ta Filarmoni Sanat Akademisi öğrencileri konser verdi

Kahramanmaraş'ta Filarmoni Sanat Akademisi öğrencileri, hazırladıkları konser ve resim sergisiyle sanatseverlerle buluştu.

Filarmoni Sanat Akademisi'nde öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan etkinlikte, öğrenciler dönem boyunca üzerinde çalıştıkları eserleri sergileyerek yeteneklerini gösterdi.

Program, öğrencilerin hazırladığı resim sergisinin açılışıyla başladı. Davetliler, 150'nin üzerinde eserin yer aldığı sergiyi gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

Etkinliğin konser bölümünde öğrenciler, piyano, keman, bağlama, bateri ve gitar gibi enstrümanlarla dünya klasikleri ve batı müziği eserlerini seslendirdi.

Filarmoni Sanat Akademisi Müdürü Said Işık, öğrencilerin yıl boyunca özveriyle hazırlandığını belirterek, "Girişte resim sergimiz bulunuyor. İçeride de geniş bir müzik yelpazesine sahip öğrencilerimiz farklı enstrümanlarla sahne alıyor." dedi.

Halkla İlişkiler Müdürü Hatice Gölcü ise öğrencilerin bir dönem boyunca hazırladıkları eserleri bugün veliler ve konuklar karşısında sergilediklerini ifade ederek, "Piyano, yaylılar, bağlama ve gitar gruplarımızın yer aldığı konserimizle öğrencilerimiz yeteneklerini gösterecek." diye konuştu.