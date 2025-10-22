Kahramanmaraş'ta eski eşi ile eski eşinin annesini öldürüp üvey kızını yaralayan zanlı aranıyor

F.F.G, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yapılan kontrolde G.G'nin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, ağır yaralanan F.F.G. ve E.G'yi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Hakan Y. Ballıca Mahallesi'ndeki eski eşi F.F.G. (45) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi, eski eşi ile eski eşinin annesini öldürdü, üvey kızını yaraladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.