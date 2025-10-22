Habertürk
        Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta eski eşi ile eski eşinin annesini öldürüp üvey kızını yaralayan zanlı aranıyor

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi, eski eşi ile eski eşinin annesini öldürdü, üvey kızını yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 20:01 Güncelleme: 22.10.2025 - 20:01
        Kahramanmaraş'ta eski eşi ile eski eşinin annesini öldürüp üvey kızını yaralayan zanlı aranıyor
        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi, eski eşi ile eski eşinin annesini öldürdü, üvey kızını yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, Hakan Y. Ballıca Mahallesi'ndeki eski eşi F.F.G. (45) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hakan Y, önce eski eşini, ardından Ballıca Mahallesi'nde yaşayan eski eşinin annesi G.G. (62) ve aynı evde yaşayan üvey kızı E.G'yi (19) silahla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrolde G.G'nin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, ağır yaralanan F.F.G. ve E.G'yi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

        F.F.G, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        E.G'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

