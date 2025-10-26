Yeşilay Kahramanmaraş'ta 51 bin kişiye bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi

GÖKHAN ÇALI - Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarla son 4 yılda 51 bin 360 kişiye ulaştı.

Şube, 1055 gönüllü ile özellikle çocuklar ve gençlerin bağımlılıktan uzak tutulması amacıyla çeşitli eğitim, farkındalık ve sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 110 okulda 35 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, 11 bin 860 üniversite öğrencisi ile 4 bin 500 esnaf ve vatandaşa teknoloji, alkol, kumar, madde ve tütün bağımlılığı konularında eğitimler verildi.

Yeşilayın en çok ilgi gören faaliyetleri arasında "Beni Dinler misiniz?" projesi ile "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" yarışması öne çıktı.

Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz, AA muhabirine, gönüllüleriyle teknoloji, alkol, kumar, madde ve tütün bağımlılığı konusunda kent genelinde eğitimler verdiklerini söyledi.

Alagöz, "4 yılda 51 bin 360 kişiye ulaştık. Özellikle çocuk ve gençleri bağımlılıktan uzak tutmak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmeye devam edeceğiz. Yeşilay olarak her koşulda gençlerimizin yanındayız." dedi.