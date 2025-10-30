Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta down sendromlu Melek'in gelinlik hayali gerçek oldu

        Kahramanmaraş'ta gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Melek Demircik için düğün töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 14:52 Güncelleme: 30.10.2025 - 14:52
        Kahramanmaraş'ta gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Melek Demircik için düğün töreni düzenlendi.

        Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Erkenez Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 33 yaşındaki Demircik'in gelinlik giyme ve düğün hayali, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirildi.

        Mahallede düzenlenen düğünde Demircik, önce yöresel bindallı giyerek kına yaktırdı, ardından beyaz gelinliğiyle pasta keserek davetliler ve yakınlarıyla doyasıya eğlendi.

        Anne Hacer Demircik ve baba Seyit Demircik, kızlarının en büyük hayalini gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

