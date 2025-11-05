Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesiyle ilgili davaya devam edildi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahalede bulundukları öne sürülen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklardan Mehmet Yaşar D. katıldı, bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada merhum Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile taraf avukatları hazır bulundu.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Ebubekir Semih Y, suçu olmadığı halde yıllardır yargılandığını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

Sanık Davut Uçum, suçlamaları kabul etmeyerek aleyhine hiçbir olumsuz delil bulunmamasına rağmen kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatlarından Selami Ekici ise Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında şimdiye kadar hiç kimsenin tutuklanmadığını belirterek daha etkin bir soruşturma ve kovuşturma için sanıkların tutuklanması talebinde bulundu.