Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Göksun ilçelerinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Elbistan ve Göksun ilçeleri kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, bir miktar uyuşturucu ve kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.
Operasyonda ele geçirilen dedektör ve diğer kazı malzemelerine el konuldu.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
