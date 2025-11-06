Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Operasyonda ele geçirilen dedektör ve diğer kazı malzemelerine el konuldu.

Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, bir miktar uyuşturucu ve kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Elbistan ve Göksun ilçeleri kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

